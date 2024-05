Seconda Fivizzanese - è l’ora della verità Vietati passi falsi contro il Sagginale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Ventuno giorni dopo si torna sulla scena e per lain monologo non cambia: "Vogliamo la Prima Categoria". Quel 5 maggio passato l’avversario si chiamava Pontasserchio battuto con un secco 2-0, ma nella contemporaneità si era chiusa la porta principaleCategoria ma non quellaria, che poi èria solo perché devi affrontare l’ultima curva a gomito che nel caso specifico si chiama, squadra che ha vinto gli spareggi del Girone I. Una bellissima, in programma questo pomeriggio alle 16 al “Libero Masini“ di Santa Croce sull’Arno, decisiva per stilare la graduatoria finale dei ripescaggi. La “bella“ per i ragazzi di Davide Duchi rappresenta un tappone dolomitico con i classifi sette Gpm da scalare, in quanto già in precedenza avevano consumato un notevole quantitativo di energie fisiche e psicologiche.ilsaranno decisive saranno le risorse atletiche e i medicei, visti all’opera nella fase finale del campionato, hanno dimostrato d’essere in possesso di un buon stato di forma mentale.