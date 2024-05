Seconda Categoria L’Argignano strappa la finalissima play-off all’Avis Arcevia in rimonta al supplementare 1-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) Gabriele Galuppa su rigore regala ai ragazzi di Mannelli lapromozione, dopo l’1-0 di Mariani al 105?. Ora l’atto decisivo contro l’Osimo 2011 sabato 1° giugno ARGIGNANO di FABRIANO, 26 maggio 2024 – L‘Argignanoil pareggioal 110’ e vola in-off di. I ragazzi di Mannelli, infatti, si aggiudicano gli spareggi del girone C grazie all’1-1 contro i mai domi arceviesi di Sentinelli, passati in vantaggio al 105? con Mariani. Il rigore di Gabriele Galuppa 5 minuti più tardi regala ai fabrianesi l’atto decisivo per il salto in Prima. L’Avisesce di scena a testa altissima, avendo fermato sul pari per 4 volte i fabrianesi in questo campionato, premiati solo dal miglior piazzamento in regular season. Il prossimo avversario delsarà l’Osimo 2011, che ha estromesso il Loreto per 2-1 nella finale-off del girone D.