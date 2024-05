Seconda Categoria La Treiese ci prova fino all’ultimo - ma non basta | la Belfortese vince i play-off 4-3

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) I padroni di casa volano sul 3-0 tra primo e secondo tempo, Francucci e Pascucci riaprono il match ma Fiecconi fa 4-2. Ancora Francucci segna il 4-3 e Felicioli nega in extremis i supplementari. I treiesi reclamano per alcune mancate decisioni arbitrali BELFORTE DEL CHIENTI, 26 maggio 2024 – Termina con tanti rimpianti e tanta amarezza il sogno-off dellain. I rossoblù hanno perso 4-3 contro lala finale del girone F, ribaltando dal 3-0 (con un rigore sbagliato sul 2-0) al 3-2 nella ripresa, dopo essere stati danneggiati da alcune sviste arbitrali nell’arco di tutto il match. Termina così la stagione di Santanatoglia e compagni, a testa alta,ndo a raddrizzarealla fine una sfida che sembrava ormai compromessa. Primo tempo I locali, forti di due risultati su tre per passare il turno, si portano in doppio vantaggio dopo 10 minuti. Al 4’ Lorenzo Patrassi si prende una manata al naso sotto gli occhi dell’arbitro che stava per fischiare, a due passi dal giocatore, ma il direttore di gioco lascia giocare, Capodacqua arriva al limite dell’area e realizza l’1-0.