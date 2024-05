Se Spinelli non pagava - Toti rallentava le pratiche - i sospetti della procura sulle tangenti | i messaggi via intervista e la pace sullo yacht

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 26 maggio 2024) Sarà interrogato lunedì 27 maggio Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Authority portuale di Genova che dal 7 maggio scorso è in carcere a Marassi nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di mazzette in Regione Liguria. Sarà un tappa cruciale per gli inquirenti che puntano a chiarire quello che viene considerato il modus operandi scientifico di Giovanninei rapporti con gli imprenditori coinvolti anche negli appalti dell’area portuale. Secondo una fonte investigativa citata dal Secolo XIX, il metodo del governatoreLiguria sarebbe «lo specchio di un vero e proprio sistema correttivo con al centro». Il meccanismoPer gli inquirenti genovesi, il meccanismo applicato dal governatoreLiguria, ai domiciliari dal 7 maggio, prevedeva che se un imprenditore finanziava il suo partito, lui si attivava in tutti i modi per aiutarlo. Ma se i finanziamenti promessi non arrivavano o ritardavano, scattava una sorta di vendetta o veniva recapitato all’imprenditore uno, anche per vie traverse, per metterlo in guardia.