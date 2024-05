(Di domenica 26 maggio 2024) L'architetto Angeloaveva paura per la sua incolumità e ha consegnato all'amico avvoato unain cui avrebbe indicato chi avrebbe avuto motivo per fargli del male.

La morte di Angelo Onorato, si indaga per omicidio: la fascetta al collo, l'appuntamento e quella lettera all'avvocato - La morte di Angelo onorato, si indaga per omicidio: la fascetta al collo, l'appuntamento e quella lettera all'avvocato - Al vaglio degli investigatori anche una lettera, di cui non si conosce il contenuto, che onorato avrebbe consegnato nel recente passato a un legale. Lo scritto sarebbe stato ai poliziotti della ... palermotoday

"Se mi succede qualcosa...". L'ultima lettera di Onorato consegnata all'avvocato - "Se mi succede qualcosa...". L'ultima lettera di onorato consegnata all'avvocato - Si allontana l'ipotesi del suicidio per l'architetto Angelo onorato, marito di Francesca Donato, europarlamentare. Nella lettera che l'uomo ha lasciato al suo amico avvocato, secondo fonti non ... ilgiornale

La lettera del marito di Donato alla famiglia: "Se mi dovesse accadere qualcosa, rivolgetevi all'avvocato: sa tutto" - La lettera del marito di Donato alla famiglia: "Se mi dovesse accadere qualcosa, rivolgetevi all'avvocato: sa tutto" - Nel biglietto ci sarebbero anche indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiarlo. La figlia: "Non avrebbe mai lasciato la famiglia ... huffingtonpost