Se gli Usa attaccano sarà guerra mondiale La nuova minaccia di Medvedev

Le dichiarazioni che il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg ha rilasciato oggi in un’intervista all’Economist non lasciano spazio a fraintendimenti. “Bisogna togliere il veto all’Ucraina per l’uso di armi occidentali contro la Russia“, ha dichiarato Stoltenberg. thesocialpost

Le parole del segretario generale della Nato, che ha parlato dello stop al divieto per Kiev di colpire obiettivi in Russia con le armi degli alleati, hanno innescato diverse reazioni. "Ci porta verso la Terza guerra mondiale", dice il M5s. fanpage

"Colpire i nostri obiettivi da parte degli americani significa iniziare una guerra mondiale, e un ministro degli Esteri, anche di un Paese come la Polonia, dovrebbe capirlo". Lo scrive su X Dmitrij Medvedev, numero due del Consiglio di sicurezza di Mosca, replicando ad un intervista di ieri del ministro polacco al Guardian, all'indomani anche delle parole del segretario generale della Nato Stoltenberg che ha invitato gli alleati a togliere il divieto per Kiev di usare le forniture militari atlantiche in territorio russo. quotidiano

