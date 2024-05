Se a Napoli e non solo la Cgil rimane sindacato solo all’anagrafe La versione di Cazzola

(Di domenica 26 maggio 2024) Per tramandare alla memoria dei posteri le gesta che segnano il destino di un popolo le parole devono combinarsi nella solennità del poema. Per essere almeno un poco all’altezza di questa sfida abusiamo dei versi di don Lisander quando, or sono trascorsi più di due secoli, auspicava quella unità nazionale oggi messa in pericolo a causa dell’autonomia differenziata per le regioni a statuto ordinario. “Soffermàti sull’arida sponda, vòlti i guardi al varcato Volturno/, tutti assorti nel nuovo destino, certi in cor dell’antica virtù/ l’ han giurato: Non fia che quest’onda scorra più tra due rive straniere/ non fia loco ove sorgan barriere tra l’Italia e l’Italia, mai più!” Ad intonare questo inno non è la Cavalleria sabauda di re Carlo Alberto schierata sulle rive e pronta a varcare il Ticino per andare in aiuto degli insorti in Lombardia, ma i partecipanti in rappresentanza di 100 organizzazioni che fanno parte della Via maestra, la coalizione sociale che sotto la guida di Maurizio Landini e con le risorse messe a disposizione dallaè scesa in campo, a, in difesa della democrazie e dell’unità d’Italia messe in discussione dalle riforme istituzionali che stanno portando avanti la maggioranza (l’autonomia differenziata) e il governo (il premierato): un disegno nel suo insieme deleterio perché spaccherebbe l’Italia e consoliderebbe nei secoli a venire quel dualismo Nord/Sud, che nella storia è sempre stato ritenuto il più grave handicap del Paese.

Uno degli obiettivi del Napoli in vista del mercato estivo è Albert Gudmundsson del Genoa. Il talento islandese si è esposto sul futuro, annunciando l’unica ipotesi per chi lascerebbe il Grifone. La sessione estiva di calciomercato sarà molto rovente per il Napoli. spazionapoli

Chiariello: ”C’è solo un silenzio che porta in due strade: l’inizio della fine dei rapporti o prelude ad una chiusura veloce. Non c’è da nessuna parte nessun ritiro di Conte da un’eventuale trattativa, questa cosa che fanno girare in tanti è una fesseria” A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale. terzotemponapoli

Gotti: "A Napoli per dare il massimo" - Gotti: "A napoli per dare il massimo" - Ultima fatica di campionato per il Lecce di Luca Gotti, di scena domani pomeriggio al Maradona di napoli. Ottenuta la salvezza con tre giornate di anticipo, i giallorossi si preparano alla sfida contr ... solonapoli

Non solo Napoli, Pioli valuta due ipotesi per il suo futuro: i possibili scenari - Non solo napoli, Pioli valuta due ipotesi per il suo futuro: i possibili scenari - Sebbene Gasperini sia l'obiettivo principale per la panchina, Stefano Pioli resta uno dei profili sondati dal napoli in vista della prossima stagione. Il tecnico italiano saluterà il Milan a fine stag ... informazione

Non solo Napoli su Luis Alberto: super offerta dal Qatar per il centrocampista della Lazio - Non solo napoli su Luis Alberto: super offerta dal Qatar per il centrocampista della Lazio - Il calciatore spagnolo Luis Alberto avrebbe ricevuto una ricca proposta di ingaggio da club che militano nel campionato qatariota. areanapoli