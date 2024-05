Sconvolgente addio a 34 anni - tifosi in lacrime per un vero campione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024)a 34, i fan sono rimasti senza parole: è successo proprio a pochi passi da casa sua. Ha aspettato di tornare a “casa sua” per annunciare l’. Non una scelta casuale per lo sportivo che, a 34, ha deciso di appendere la tuta al chiodo. Ovviamente non ora, ma una volta terminata la stagione. Questo sarà dunque l’ultimo “ballo” per il pilota di MotoGp Aleix Espargarò, in sella all’Aprilia ormai dal 2017. – IlVeggente.it (Ansa)Ha atteso il Gran Premio della Catalogna per rendere nota una decisione che in realtà aveva preso da qualche mese. Il nativo di Granollers è pronto a dire basta, nonostante in pista sia ancora in grado di dire la sua e di tenere testa anche a colleghi più giovani. “Alla fine di questa stagione mi ritirerò come pilota full time della MotoGp – ha detto Espargarò in conferenza stampa a Montmelò – Fisicamente mi sento ancora competitivo, ma la mia testa mi dice che devo stare di più con la famiglia.