Scontro sulla Statale Adriatica tra auto e bici | grave un ciclista

(Di domenica 26 maggio 2024) Undi 79 anni è stato portato in eliambulanza all’ospedale di Ancona a seguito dei traumi riportati cadendo dalla suacletta, dopo la collisione con un’. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, lungo la stradaall’altezza del territorio comunale di Campofilone. L’anziano in sella alla suae residente a Sant’Elpidio a Mare, stava pedalando in direzione sud, quando, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con un’che viaggiava nello stesso senso di marcia. Nell’impatto ilè stato sbalzato a terra battendo violentemente sull’asfalto. Immediati i soccorsi prestati dal personale sanitario e medico della Croce Verde Valdaso e del 118 di San Benedetto del Tronto. L’uomo è stato soccorso in stato confusionale ma cosciente, con una ferita alla testa. Lamentava dolore in varie parti del corpo ammettendo ai sanitari, di non ricordare cosa fosse accaduto.