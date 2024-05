Scomparso 10 anni fa dopo essere atterrato a Orio | ritrovato sepolto in un terreno

(Di domenica 26 maggio 2024) Svolta nel giallo legato alla misteriosa scomparsa di Gaetano Impellizzeri, agente di commercio (all’epoca 47enne) di Alcamo (Trapani) di cui si erano perse le tracce diecifache eraallo scalo bergamasco dial Serio. Sarebbe infatti il suo il cadaverel’11 luglio 2023, sotterrato nelle campagne di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia). Il siciliano, operante nel settore automobilistico e in quello degli elettrodomestici, erail 10 febbraio del 2014. La conferma è arrivata dal test del Dna. Ad annunciarlo è stato l’avvocato Giuseppe Accardo con una nota firmata insieme alle figlie di Impellizzeri, Alessia ed Eleonora Chiara, che hanno fornito ai Ris di Parma il materiale biologico per effettuare il confronto.

Una bambina neonata è stata ritrovata senza vita tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo della bambina di pelle nera si trovava vicino agli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. open.online

