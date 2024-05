Scherma - Campionato nazionale cadetti Delfino si ferma solo in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) A Genova sfiora il titolo di campione d’Italia Francesco, il rappresentante del Circolo Ravennate della Spada, neldiriservato ai. Lo spadista bizantino perdein– e di un soffio, 15-13 – contro il campione italiano, il piemontese Ettore Leporati dell’AssociazionePro Vercelli. Dopo l’ottimo 5º posto al termine della fase a gironi,vola in semitravolgendo tutti gli avversari: il milanese Cristian Divittini (15-8), Mattia Romeo (15-11) del Cus Catania, il romano Lorenzo Ippoliti (15-11) e il campano Niccolò Intartaglia (15-8). In semicompie il suo capolavoro, lottando come un leone e battendo il forlivese Nicolò Sonnessa (14-13). Poi la sconfitta di un nulla incon Leporati. Altri portacolori del Circolo Ravennate della Spada ottengono comunque ottimi risultati: il ravennate d’Olanda Leonardo Bentivogli si piazza 22º mentre Matteo Utili arriva 38º.