Scattano le sirene a Tel Aviv | persone terrorizzate corrono nei rifugi sotterranei

(Di domenica 26 maggio 2024) Decine discappano dalle strade di Telin uno sotterraneo. Le immagini mostrano ciò che è accaduto in Israele dopo che dei razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza, per la prima volta dopo quattro mesi. Led'allarme hanno suonato anche a Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat Hasharon, Petah Tikva e in diverse comunità più piccole. Le Brigate Qassam, il braccio armato di Hamas, in un comunicato ripreso da Al Jazeera, hanno rivendicato il lancio di missili parlando di una "risposta ai massacri sionisti contro i civili".