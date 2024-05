Scarpinata nel Verde di Figline - le foto della 45esima edizione

(Di domenica 26 maggio 2024) Prato, 26 maggio 2024 – Laneldiha segnato un momento di profonda riflessione e memoria collettiva. L'arrivogara, situato sotto le travi di un luogo tristemente noto per uno dei più orrendi crimini dell'ultima guerra, ha assunto un valore simbolico inestimabile. In un mondo che anela alla pace, questa corsa ci ricorda quanto sia fondamentale non dimenticare il passato, per evitare che simili tragedie possano mai ripetersi. La partecipazione è stata straordinaria: un grande successo sia per la gara competitiva, sia per la camminata aperta a tutti.

Gaglianella, nuovo polmone verde: "Pianteremo oltre 2mila arbusti" - Gaglianella, nuovo polmone verde: "Pianteremo oltre 2mila arbusti" - Prevista la nascita di una maxi area green di 11mila metri quadrati: aperte le osservazioni al piano strutturale ... lanazione

Weekender: l’agenda del fine settimana ricca di intrattenimento per tutte le età - Weekender: l’agenda del fine settimana ricca di intrattenimento per tutte le età - VENERDì 17 MAGGIO figline Incisa – Quattro giorni in piazza Marsilio Ficino interamente dedicati ai più piccoli e al loro divertimento. Torna infatti Bimbolandia, con l’edizione 2024 che sarà la decim ... valdarnopost

Giostre, spettacoli e musica. La città in festa per Bimbolandia - Giostre, spettacoli e musica. La città in festa per Bimbolandia - figline diventa a misura di bambino in questo weekend lungo ... Fino alle 19,30 tutti in pista con "verde, giallo e ... STOP!", un percorso allestito direttamente sulla piazza, sul quale tutti i ... lanazione