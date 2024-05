(Di domenica 26 maggio 2024) È statoJonathan, ilbiellese Soukaina El Basri, conosciuta come Siu. La decisione è stata presa dal giudice di Biella, Francesca Tortora, durante l’udienza di convalida del fermo che si è tenuta questa mattina: per luidie il divieto diera stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio della moglie, ancora ricoverata in Rianimazione all’ospedale di Novara con una ferita al petto. L’udienza, durata circa quattro ore, si è svolta ieri mattina in tribunale a Biella.

Giudice non convalida arresto, scarcerato marito influencer Siu - Giudice non convalida arresto, scarcerato marito influencer Siu - (Adnkronos) - Non è stato convalidato l’arresto per Jonathan maldonado, il marito dell’influencer biellese Siu, Soukaina El Basri, ricoverata in ospedale a Novara con una ferita al petto. Il giudice h ... reggiotv

Scarcerato Johnathan Maldonado, il marito dell’influencer Siu: per lui l’obbligo di dimora e il non avvicinamento alla donna - scarcerato Johnathan maldonado, il marito dell’influencer Siu: per lui l’obbligo di dimora e il non avvicinamento alla donna - È stato scarcerato Jonathan maldonado, il marito dell’influencer biellese Soukaina El Basri, conosciuta come Siu. La decisione è stata presa dal giudice di Biella, Francesca Tortora, durante l’udienza ... ilfattoquotidiano