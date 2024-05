Scarcerato il marito dell’influencer Siu

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Il giudice delle indagini preliminari Francesca Tortora non ha convalidato l’arresto deldi Siu, Jonathan Maldonato, 37 anni, fermato con l’accusa di tentato omicidio della moglie, l’influencer Soukraina El Basri, per tutti ‘Siu’. La decisione e’ stata resa nota oggi. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla moglie.La decisione del magistrato, che ieri aveva a lungo sentito l’uomo nel carcere di viale dei Tigli, era attesa in giornata. E Maldonato aveva ribadito la sua posizione respingendo le accuse. Intanto si terra’ probabilmente martedi’ il terzo sopralluogo nell’abitazione di Chiavazza che è stata teatro di quello che per la procura è il tentato omicidio della giovane modella di origine marocchina.