Sapreste citare una delle macchine inventate da Archimede? A Cagliari potete colmare la lacuna

(Di domenica 26 maggio 2024) Quando era piccolo e gli si chiedeva che cosa avrebbe voluto fare da grande, Marco non aveva dubbi e rispondeva deciso: “Lo scienziato inventore!”. La cosa ci ha sempre fatto molto ridere a casa, ma era bello vedere in quelle parole di bimbo la voglia di scoprire qualcosa di nuovo e, se quel qualcosa ancora non esistesse, inventarlo. In effetti Marco passava ore a impilare le costruzioni in maniera strana, a disegnareche nel foglio sembravano assurde, ma nella sua testa erano perfettamente chiare e funzionanti e, da quando ha avuto circa 10 o 12 anni, anche a girare dei mini video che in un certo senso facevano il verso in maniera ironica ai divulgatori scientifici che ogni giorno animano le reti televisive e che lui si divertiva a condividere con noi e con gli amici che viaggiano spesso assieme alla mia famiglia. È pensando alla passione di mio figlio che mi sono sentito davvero coinvolto in una bella mostra visitabile, fino al prossimo 16 giugno, all’Exma di(Via San Lucifero, 71, Orario di apertura: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 / sabato e domenica orario continuato dalle 10 alle 20).