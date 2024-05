San Giovanni Rotondo | uccide un’81enne e passeggia per la città nudo e insanguinato

(Di domenica 26 maggio 2024) Articolo pubblicato domenica 26 Maggio 2024, 12:02 Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di San, nel foggiano. Rachele Covino, una donna di 81 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Sergente Antonio Padovano. La donna, molto conosciuta in paese, è stata presumibilmente uccisa per soffocamento, anche se le L'articolo proviene da Il Difforme. .

Poche parole per sottolineare che San Giovanni Rotondo è scossa. Il sindaco Michele Crisetti scrive: “Non è un bel giorno per la nostra comunità. Un abbraccio Emanuela e Salvatore”. Poi: “una giornata tristissima per la nostra comunità. noinotizie

Entra in casa di un'anziana e la strangola, femminicidio a San Giovanni Rotondo - Entra in casa di un'anziana e la strangola, femminicidio a San giovanni rotondo - Il drammatico pomeriggio di San giovanni rotondo Completamente nudo, dopo aver ucciso una donna nel suo garage, ed in evidente stato confusionale avrebbe cercato di introdursi in più di… Leggi ... informazione

L’omicidio della 81enne a San Giovanni Rotondo: è in una struttura psichiatrica l’uomo fermato dai carabinieri - L’omicidio della 81enne a San giovanni rotondo: è in una struttura psichiatrica l’uomo fermato dai carabinieri - L'uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre vagava per le strade di San giovanni rotondo completamente nudo e sporco di sangue. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso dell'anziana. In ... bari.repubblica

Anziana uccisa in casa, fermato un giovane nudo e sporco di sangue: è piantonato in una struttura psichiatrica - Anziana uccisa in casa, fermato un giovane nudo e sporco di sangue: è piantonato in una struttura psichiatrica - Avrebbe ucciso una donna, 80enne, ieri e subito dopo è stato fermato in giro per San giovanni rotondo, dove è avvenuto l'omicidio, sporco di sangue e nudo. Adesso il ... quotidianodipuglia