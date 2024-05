San Giovanni Rotondo | il sindaco - giornata tristissima L’assassinio dell’anziana in casa Ieri pomeriggio

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 26 maggio 2024) Poche parole per sottolineare che Sanè scossa. IlMichele Crisetti scrive: “Non è un bel giorno per la nostra comunità. Un abbraccio Emanuela e Salvatore”. Poi: “unaper la nostra comunità. Sgomento e dolore ci stanno accompagnando da alcune ore. Eventi tragici come quello di oggi dovrebbero farci riflettere su tantissime cose. È il tempo della riflessione, del silenzio e del rispetto. Mi rivolgo a tutti, il rispetto si deve anche quando si diffondono immagini, nomi e circostanze verificate e non. Con questi comportamenti dobbiamo ritrovarci e maturare.” Ilè intervenuto per dire alcune parole a nome della collettività dopo ilassurdo diquando l’81enne Rachele Carpino è stata uccisa in. Arrestato dai carabinun uomo in stato confusionale, completamente nudo ed insanguinato. (foto: tratta da profilo facebook di Michele Crisetti) L'articolo San: il, “”.