Samantha De Grenet - l’aborto prima del matrimonio e la scoperta del tumore | Ho imparato a essere meno severa con me stessa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 26 maggio 2024) L’ex modella e showgirlDeha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera alcuni dei momenti più difficili che ha dovuto affrontare nella sua vita, tra cui ladelal seno eavvenuto pocodel suo primo. A Candida Morvillo, Deha spiegato come la malattia «mi ha insegnato acon me. Sono stata ipertecnica nei miei confronti».dela 20 anni Deracconta del suodurato appena otto mesi con Pierfrancesco Micara. Ricorda quella festa in grande con circa 800 invitati, come avrebbe voluto fortemente la famiglia del suo compagno, celebrata al castello di Bracciano. Lo stesso scelto poi da Tom Cruise e Nicole Kidman. De, oggi 55enne, racconta perché quelfinì così presto: «Eravamo due ragazzi che s’innamorano per lavolta, io resto incinta ed eravamo felicissimi.