Salvini salva solo i furbetti Dal governo decreti che sanno di spot elettorali Parla la candidata M5S alle Europee - Pilo

(Di domenica 26 maggio 2024) Approvato il-casa. CinziaM5Snella circoscrizione Isole, che ne pensa? “Lo chiamano piano-casa, ma in realtà sinoche devono sanare delle irregolarità edilizie mai denunciate. Siamo critici anche sulla modifica della destinazione d’uso degli immobili, i cui effetti potrebbero portare alla desertificazione dei centri storici. Ma più che per quello che c’è, a noi colpisce quello che manca: non c’è un euro contro il caro mutui che grava in particolar modo sui giovani e niente per calmierare il mercato degli affitti. Infine si ignora totalmente il tema dell’efficientamento energetico richiesto dall’Europa e necessario anche per contrastare la vetustà degli immobili degli italiani che ne fa abbassare il valore. Dalè arrivato l’ennesimovuoto che non risolve i problemi degli italiani”. Stop al redditometro. Che idea si è fatta della politica fiscale del? “Che sono in totale confusione.