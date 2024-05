Salta prima coppia Temptation Island 2024 | annunciata la rottura prima della partecipazione

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 26 maggio 2024) Nei giorni scorsi era emersa una voce, data quasi per certa, relativa alladi. Secondo l’esperto di gossip sui social, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sarebbero stati i primi protagonisti del programma estivo dei sentimenti. A quanto pare, però, la loropotrebbe essere ormai consideratata.: Lavinia e Alessio si sono lasciati Il motivo di questa indiscrezione sarebbe da ricercare nell’annuncio di queste ore, nel quale i due ex volti di Uomini e Donne ed annunciati come protagonistiprossima edizione dihanno svelato di essersi lasciati.