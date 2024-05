Sacro e potenza | il significato simbolico della Corona ferrea

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 mag – Correva l’anno 1805 quando – proprio il 26 maggio, nel Duomo di Milano – Napoleone Bonaparte veniva into Re d’Italia. Simboloe sinonimo di, sul capo dell’imperatore corso trovava la sua continuità la. Un’opera d’arte dalla storia particolare Opera di oreficeria tra le più significative di tutta la storia europea, il diadema aureo è formato da sei piastre rettangolari impreziosite da granati, zaffiri e ametiste. Dalla particolare dimensione ridotta (non si esclude che originariamente fosse più grande), non si hanno certezze su datazione e provenienza. Oggi custodita e protetta in quel di Monza – nella cappella di Teodolinda, tabernacololocale abbazia – secondo la tradizione deve il proprio nome a un chiodoPassione di Cristo. Reliquia che dapprima sarebbe stata fatta inserire da Sant’Elena, di ritorno da un viaggio in Palestina, nell’elmo del figlio Costantino.