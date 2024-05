Russia-Ucraina - il segretario Nato Stoltenberg attacca la Cina | Alimenta la guerra in Europa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo aver auspicato che le armi occidentali fornite all’possano essere utilizzate per colpire in, ilgenerale dellaJenspunta il dito contro la, accusandola dire lain. “Laafferma di voler mantenere buoni rapporti con l’Occidente. Allo stesso tempo, Pechinolain. Non si possono avere entrambe le cose”, ha affermato il numero uno dell’Alleanza atlantica in un’intervista all’edizione domenicale del quotidiano tedesco Die Welt. Da parte della, ha aggiunto, “c’è un chiaro aumento delle vendite di parti di macchinari, microelettronica e altre tecnologie che Mosca utilizza per produrre missili, carri armati e aerei da utilizzare contro l’”. In precedenza, in un’altra intervista, concessa al magazine britannico The Economist, ilgenerale della, aveva detto che i Paesi membri dell’Alleanza dovrebbero “eliminare molte delle restrizioni imposte sull’uso delle armi donate all’” consentendo a Kiev “di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo”.