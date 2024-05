Russia e Ucraina - quei prigionieri di cui importa solo alle madri

Dopo aver auspicato che le armi occidentali fornite all’Ucraina possano essere utilizzate per colpire in Russia, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg punta il dito contro la Cina, accusandola di alimentare la guerra in Europa. tpi

Continuano i combattimenti in Ucraina. La Russia lancia attacchi notturni in tutta l’Ucraina A Kharkiv, colpito in centro commerciale. Guerra in Ucraina: la Russia lancia attacchi notturni Le forze russe hanno lanciato un attacco aereo su larga scala contro l’Ucraina, provocando esplosioni in diverse regioni e ferendo almeno tre persone. periodicodaily

Cosa succede se l’Ucraina utilizza le armi degli alleati per attaccare la Russia - Cosa succede se l’ucraina utilizza le armi degli alleati per attaccare la russia - La Nato potrebbe sbloccare le restrizioni sugli armamenti, dando il via libera all'ucraina per utilizzare le armi dell'Alleanza per colpire il territorio russo, ma quali sono i rischi di questa mossa money

Massiccio attacco russo sull’Ucraina con missili ipersonici e droni, Zelensky: “Abbiamo bisogno di difesa aerea” - Massiccio attacco russo sull’ucraina con missili ipersonici e droni, Zelensky: “Abbiamo bisogno di difesa aerea” - Un tragico bilancio per l’ucraina dopo l’attacco russo della notte scorsa. Secondo quanto riportato dall’A eronautica militare di Kiev su Telegram, le forze di difesa ucraine hanno abbattuto 12 missil ... ilfattoquotidiano

Il no di Crosetto a Stoltenberg: “Sulle armi all’Ucraina sbaglia, la Nato non decide per noi” - Il no di Crosetto a Stoltenberg: “Sulle armi all’ucraina sbaglia, la Nato non decide per noi” - "Non esiste un segretario Nato o una nazione che decide la linea per tutte le altre". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto commentando la proposta del segretario dell'Alleanza atla ... msn