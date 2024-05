Rugby Festa al ’Mucchi’ con 800 atleti Formigine - semifinale salvezza

(Di domenica 26 maggio 2024) Sono attesi 800, 16 club e 64 squadre suddivise nelle 4 categorie (Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12) oggi al campo di Colleragola per il 13° Torneo di miniCittà di Modena – 12° Memorial Marco Mucchi, organizzato dal Modenae dedicato alla memoria dell’ex numero 5 biancoverdeblù Marco Mucchi, scomparso nel 2010 a soli 52 anni. Tanti i club prestigiosi al via: oltre ai padroni di casa del Generaliviaemiliaest ci saranno Carpi e Highlanders, Bologna 1928, Valo, Parma Young, Le Viole Amatori Parma, Imola Querce e poi dalla Lombardia ecco Amatori Union & MiniMilano, Milano, Parco Sempione e Viadana, oltre alle toscane Gispi Prato, Etruria Piombino e Livorno e poi i veneti del Petrarca Junior. Il torneo scatta alle 9.10 con la presentazione, poi dalle 9.30 via alla prima fase. In campo sarà sfida alMilano, che per tre edizioni di fila (nel 2019, prima del fermo imposto dalla pandemia, poi nel 2022 e nel 2023) si è aggiudicato il premio più ambito, quello di Superclub.

Quarto match per l’Italia U19 e terzo reggiano convocato in azzurro. Dopo Tommaso Mussini, terza linea chiamato per i match con il Giappone, e Giorgio Kakalaishvili, pilone convocato sia per le sfide nipponiche sia per quella con l’Inghilterra, è stato scelto stavolta il mediano di mischia Elia Gherardi (foto), che al raduno di Parma, da lunedì, andrà con Kakalaishvili. sport.quotidiano

