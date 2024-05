Rugby femminile - Cus Torino-Unione Capitolina 24-0 nel recupero della quinta giornata dei play-out

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Se da una parte la finale scudetto si era giocata ieri, con la vittoria del Villorba per 19-12 sul Valsugana e le Ricce campionesse d’Italia per la seconda volta nella storia, la stagione 2023-2024Serie A élite disi è conclusa soltanto oggi, dopo il5adel Girone-Out. Si è finalmente disputato il match tra CUSed, rinviato prima per il maltempo che aveva sferzato il Piemonte e poi per lo sciopero nazionale dei treni: oggi, alle ore 13.00, la partita si è giocata a Grugliasco e le padrone di casa hanno vinto per 24-0.