Ruba nelle auto parcheggiate al Centro Direzionale - arrestato un 58enne napoletano

Strani movimenti su una stradina del centro di Monterotondo hanno insospettito i Carabinieri che hanno deciso di controllare cosa stesse succedendo. Al termine di accertamenti, hanno trovato un 43enne albanese con ben 100 dosi di cocaina pronte per essere messe in commercio. L’uomo è stato, pertanto, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. ilcorrieredellacitta

Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora un incidente nel Salento. Un violento scontro tra auto e moto si è verificato nelle ore scorse nel pieno centro di Lecce. Non sono ancora note le cause che hanno portato all’ennesimo sinistro sulle nostre strade, ma pare che all’origine di tutto ci sia stata una mancata precedenza. dayitalianews

Sorpreso a rubare un’auto al centro direzionale: 58enne arrestato - Sorpreso a rubare un’auto al centro direzionale: 58enne arrestato - Napoli, nuovo furto d'auto al centro Direzionale: gli agenti hanno trovato in possesso dell’uomo un paio di forbici e un frontalino ... napoli.occhionotizie

Non si fermano i furti sulle auto, trovate con i finestrini spaccati: gli ultimi colpi a Torino Centro - Non si fermano i furti sulle auto, trovate con i finestrini spaccati: gli ultimi colpi a Torino centro - I predoni delle auto arrivano anche a Torino centro. Dopo i casi segnalati in altri quartieri negli ultimi giorni, nella mattinata di ieri, giovedì 23 maggio 2024, diversi veicoli sono stati trovati c ... torinotoday

"La città che vorrei", prevista la chiusura alle auto di alcune strade del centro storico I PROVVEDIMENTI - "La città che vorrei", prevista la chiusura alle auto di alcune strade del centro storico I PROVVEDIMENTI - Chiusura di alcune strade del centro storico per gli eventi del progetto “La città che vorrei – una bussola per la legalità” promosso dall’Università di Foggia ... foggiacittaaperta