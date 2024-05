Rosy Chin sul figlio Thomas affetto da ADHD | Come ho fatto per reagire alla paura

Rosy Chin arriva in libreria. Il suo esordio letterario conquista e stupisce tutti i fan. Ecco l’annuncio via social… Rosy Chin è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, il suo volto e il suo nome per otto lunghi mesi hanno fatto il giro del web ma soprattutto ha conquistato l’affetto del pubblico. 361magazine

Rosy Chin è la ex gieffina che è rimasta più in contatto con i gieffini che spesso vanno a trovarla nel suo ristorante Una visita a sorpresa per Rosy Chin al suo ristorante. Ieri sera a far volare il palato in memoria dei tempi trascorsi (seppur brevi) nella casa del Grande Fratello è stata l’attrice ed ex gieffina Sara Ricci.

