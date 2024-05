Rossi - l’addio ai neroverdi | Orgoglioso e rammaricato

(Di domenica 26 maggio 2024) "Da una parte c’è il grande orgoglio per il tanto che abbiamo fatto in questi anni, dall’altra il rammarico, ancora più grande, per questa retrocessione". Il passo di addio di Giovanni(foto), direttore sportivo del Sassuolo Calcio, che chiude la sua avventura neroverde dopo 13 stagioni, si consuma così. Con il dirigente toscano, arrivato nel Sassuolo di C1 nel 2006/07, partito e tornato due volte che, parole sue, ci mette la faccia, "come è giusto che sia. Giusto la società si riprogrammi – la sue parole – per raggiungere altri obiettivi. Credo sia il momento giusto che le nostre strade, oggi, si dividano". I presupposti perché il Sassuolo possa rincorrere un latro sogno, dice, ci sono, ma il Sassuolo ripartirà senza di lui, che pure era uno di casa e ci tiene a ringraziare, oltre alla famiglia Squinzi, "i tanti con i quali ho lavorato in questi anni, dal dg Cranevali al presidente, agli altri dirigenti, tecnici, giocatori e dipendenti della società grazie ai quali – dice – sono cresciuto esponenzialmente, sia dal punto di vista professionale che umano.

San Giovanni Battista de’ Rossi si distinse per la carità con cui svolgeva il suo ministero presbiteriale nonostante una malattia che lo ha fatto soffrire per tutta la vita. Il Martirologio Romano ricorda San Giovanni Battista de’ Rossi come “sacerdote, che accolse i poveri e i più emarginati, insegnando loro la sacra dottrina“. lalucedimaria

Sono appena iniziati i casting per la prossima edizione del GF e spuntano già le prime indiscrezioni sui primi concorrenti vip e non che potrebbero entrare nella Casa più spiata d'Italia!. comingsoon

Riccardo Calafiori, nella top 3 dei difensori di questa stagione per la Lega Serie A, ha parlato del suo percorso in un’intervista a Sportweek: “Nutro grande rispetto per De Rossi. Quando ho subito il bruttissimo infortunio in Youth League lui mi portava tutti i giorni a casa. sportface

Mina Settembre 3, anticipazioni nuove puntate: Gelsomina scopre di aspettare un figlio - Mina Settembre 3, anticipazioni nuove puntate: Gelsomina scopre di aspettare un figlio - La bella sorpresa non tarderà ad arrivare nel corso della terza stagione, visto che Gelsomina scoprirà di essere incinta del suo primo figlio. Su Tik Tok, infatti, girano diversi video registrati ... it.blastingnews

Non solo Bellanova: la Roma prepara la strategia sul mercato - Non solo Bellanova: la Roma prepara la strategia sul mercato - Il tempo di capire. La Roma aspetta gli ultimi verdetti del campionato per stabilire il budget di mercato e persino la campagna abbonamenti: lo scorso anno, di questi tempi, già era partita la distrib ... corrieredellosport

In ospedale a Padova vanno in pensione nove primari universitari: ecco chi sono - In ospedale a Padova vanno in pensione nove primari universitari: ecco chi sono - dal primo ottobre la sanità pubblica subirà un grande impoverimento a favore di quella privata, perché è lì che molti si rivolgeranno» prosegue il prof rossi a nome del Cnu, il sindacato dei clinici ... mattinopadova.gelocal