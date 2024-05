Romano | Napoli - inviato il contratto a Conte I dettagli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilha formalizzato l’offerta diad Antonioper la panchina. Manca l’incontro decisivo con De Laurentiis per chiudere l’affare. Tiene banco in casala trattativa per portare Antoniosulla panchina azzurra. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio, il club partenopeo avrebbe giàla proposta contrattuale all’ex CT della Nazionale.: le ultime di Fabriziodell’offerta prevedono unfino al 2027 con quello che sarebbe lo stipendio record per un allenatore di Serie A. Ora non resta che attendere l’incontro decisivo trae il presidente De Laurentiis per definire gli ultimi. “Ilhala proposta diad Antoniooffrendo unvalido fino a giugno 2027 con potenziale stipendio record del club azzurro – rivela– Sarebbe l’ingaggio più alto tra gli allenatori di Serie A.