Roma Termini si tinge di rosa per il Giro d’Italia

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024-sidi. Per celebrare la conclusione del 107°la stazione principale della capitale ha preso ieri sera il colore caratteristico della storica gara ciclistica. Con l’iniziativa promossa da RFI e Grandi Stazioni Rail si conferma lo strettissimo legame tra ile il Gruppo FS, già affermato con la sponsorizzazione di Trenitalia, anche quest’anno stage winner e official green carrier della manifestazione sportiva. Dal 2024 la società del Polo Passeggeri è, inoltre, partner delWomen e delNext Gen, la gara riservata alle giovani promesse under 23.

Nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2024 Roma si è vestita del caratteristico colore Blu Balestra per celebrare il Maestro della Couture italiana, morto il 26 novembre 2022, nel giorno del centenario della sua nascita. L’omaggio di Roma Capitale, in collaborazione con la famiglia Balestra, è il simbolico riconoscimento a un grande artista, ambasciatore e precursore del Made in Italy. velvetmag

