Roma - sorpresi dalla polizia mentre scaricano la droga da un autotreno | in manette tre uomini

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024- Continua, senza sosta, la lotta delladi Stato e della Procura della Repubblica contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella Capitale. Questa volta, sottratti al mercato 450 kg di. Gli agenti delladi Stato del III Distretto Fidene-Serpentara hanno arrestato in flagranza un 20enneno poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno effettuato un servizio di osservazione finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e, in particolare, hanno controllato l’abitazione di un uomo, a Lariano, dove hanno rinvenuto ben 199 kg di hashish, 5 chilogrammi e mezzo di marijuana, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente.

Roma. La Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone perché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre 24 kg di droga e 21.000 euro sequestrati. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Appio Nuovo hanno arrestato in flagranza un 65enne romano poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. ilcorrieredellacitta

Monta la polemica a Roma per i criteri di ripartizione dei nuovi agenti della Polizia Locale che prenderanno servizio a breve sul territorio. Dei circa 800 nuovi caschi bianchi, appena 3 saranno destinati a Ostia. Ma in generale sarebbero le periferie ad essere state “trascurate”: a segnalare il caso il Sindacato SULPL. ilcorrieredellacitta

