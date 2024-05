(Di domenica 26 maggio 2024) Giovaneperde la vita per le strade di: il ragazzo ucciso uno schiantouna Trastevere. Giovanemuore dopo un incidente stradale a– Ilcorrieredellacitta.comTragedia nel cuore di. Questa notte un ragazzo di 24 anni è morto per un incidente stradale. Il giovane stava viaggiando nella zona di Trastevere, quando per motivi ancora da comprendere ha perso illlo della propria autovettura. Una dinamica che sarebbe conseguita con uno schianto delmobileun, che ha ridotto in fin di vita il ragazzo: nonostante l’intervento dei soccorsi, il giovane è morto in ospedale per le gravissime ferite riportate.

CRONACA DI ROMA – (Nova) – Ha rubato il portafoglio a una turista all’interno della stazione “Spagna” della linea A della metropolitana di Roma. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una ragazza di 24 anni per furto. romadailynews

Roma, 14 maggio 2024- Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica di Roma – nei confronti di un 24enne del Senegal, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di “rapina aggravata in concorso” ai danni di un cittadino del Bangladesh di 47 anni, avvenuta la sera del 02 febbraio 2022, sulla via Prenestina. ilfaroonline

Roma, si schianta contro un albero con l’auto: deceduto un 24enne - roma, si schianta contro un albero con l’auto: deceduto un 24enne - Giovane 24enne perde la vita per le strade di roma: il ragazzo ucciso uno schianto contro un albero a Trastevere. ilcorrieredellacitta

Incidenti Roma, 30enne ucciso in scontro su via del Mare. 24enne si schianta a Monteverde - Incidenti roma, 30enne ucciso in scontro su via del Mare. 24enne si schianta a Monteverde - (Adnkronos) - Ancora due vittime di incidenti stradali a roma. Un 30enne in sella a una moto Yamaha ha perso la vita dopo lo scontro con una Fiat Tipo guidata da un uomo di 49 anni sulla via del Mare ... reggiotv

Playoff Nba: Boston vince a Indianapolis e prenota la finale - Playoff Nba: Boston vince a Indianapolis e prenota la finale - Boston, seppure in rimonta, ha trovato le risorse per rovesciare Indiana 114-111 sul proprio campo, portarsi in vantaggio per 3-0. (ANSA) ... ansa