Roma - attenzione a questa tecnica di furto | ondata di borseggi ai danni dei turisti

(Di domenica 26 maggio 2024) Furti ema anche pendolari nel mirino di batterie di ladri senza scrupoli. Nelle ultime ore ben 18 persone sono finite in manette per mano dei Carabinieri. Scoperta banda di donne che utilizzava la cosiddettadel “taglio della fodera” per derubare le ignare vittime. Controlli dei Carabinieri a– (ilcorrieredellacitta.com)Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale diche hanno intensificato le verifiche per garantire la sicurezza dei visitatori e dei cittadinini che affollano la Capitale. Nel mirino soprattutto iatori che, come vi raccontiamo ormai da tempo, agiscono sia in metropolitana – dove sono in corso perfino faide tra gruppi criminali rivali – che nei luoghi di maggior richiamoco. Soltanto nelle ultime ore, grazie a controlli capillari, i Carabinieri hanno arrestato 18 persone, tra cui 11 donne, gravemente indiziate diaggravato.