Roma - 800 nuovi agenti della Polizia Locale | ma a Ostia ne toccano solo - i numeri quartiere per quartiere

(Di domenica 26 maggio 2024) Monta la polemica aper i criteri di ripartizione deiche prenderanno servizio a breve sul territorio. Dei circa 800caschi bianchi, appena 3 saranno destinati a. Ma in generale sarebbero le periferie ad essere state “trascurate”: a segnalare il caso il Sindacato SULPL. 800per lama è polemica sulla ripartizione sul territorio – (ilcorrierecitta.com)Buone notizie per i cittadini dima non per tutti, o almeno non nello stesso modo guardando ai Municipi. Da tempo infatti nella Capitale erano attesi “rinforzi” per ciò che riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico e in tal senso l’assunzione di 800diCapitale è senza dubbio un’ottima notizia in questa direzione. Secondo il Sindacato SULPL tuttavia la scelta di destinare pochissime unità alle periferie striderebbe con le reali esigenze dei territori.