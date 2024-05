Roland Garros - Nadal potrebbe non lasciare | annullata cerimonia d’addio

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Gli organizzatori delhanno annullato lad'addio prevista per Rafaeldopo che il 14 volte campione ha rivelato che, dopotutto,non mollare quest'anno. Lo spagnolo, che compirà 38 anni la prossima settimana, avrebbe dovuto ritirarsi alla fine della stagione in corso, ma sabato ha dichiarato di non essere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nardi-Muller , incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024 , secondo Slam della stagione. Una sola vittoria nelle ultime cinque per Luca, che debutta a Parigi contro il beniamino di casa Muller, reduce da un sorprendente quarto turno agli Internazionali d’Italia. sportface

Roland Garros - Carlos Alcaraz dominante, solo 4 game lasciati a Wolf. Bene Rublev - roland garros - Carlos Alcaraz dominante, solo 4 game lasciati a Wolf. Bene Rublev - Assolutamente nessun problema nel primo turno del roland garros. Carlos Alcaraz ha superato agevolmente il debutto a Parigi sul Philippe-Chatrier, con una prestazione dominante ai danni dello ... tennisworlditalia

Roland Garros 2024, i favoriti per Opta: Djokovic non è il primo! Sinner e Alcaraz… - roland garros 2024, i favoriti per Opta: Djokovic non è il primo! Sinner e Alcaraz… - roland garros 2024, i favoriti – È partita la caccia a Novak Djokovic, campione in carica sulla terra rossa parigina. Il secondo Slam dell’anno è appena iniziato e c’è molta attesa ma anche tanta ... tag24

Nardi, primo esame al Roland Garros: ecco la sfida con Muller - Nardi, primo esame al roland garros: ecco la sfida con Muller - Primo esame per Luca Nardi al roland garros con il tennista marchigiano che sfida Alexandre Muller. E' iniziato con sfide subito avvincenti il torneo sulla terra rossa di Parigi con ... corriereadriatico