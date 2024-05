Roland Garros 2024 - Zverev | Spero che Nadal sia al top della form - a Parigi cambia tutto

(Di domenica 26 maggio 2024) Alexanderha parlato, ai microfoni di Eurosport, alla vigilia dell’esordio sui campi delcontro Rafael: “Alla fine verrà in campo qui e sarà il Rafaeldi prima, come sempre.che giochi il suo miglior tennis E’ un sorteggio difficile per lui, ma anche per me. Qui a aè diverso. Le palle sono molto più lente rispetto a Roma. Ho un ottimo rapporto con, che è anche molto importante. I tifosi francesi sono molto rumorosi. Quando sono dalla tua parte, è sempre molto, molto più bello di quando sono contro di te”.

Carlitos Alcaraz ha paura di tirare il dritto. L’infiammazione all’avambraccio destro gli ha fatto saltare Montecarlo, Barcellona e Roma. Anche Jannik Sinner testa con cautela la sua anca. Quando venerdì Fucsovics e ieri Darderi lo hanno spinto a correre verso destra e a tirare il dritto in corsa, si è mosso con prudenza, sebbene Jannik si affanni a rassicurare "ora è tutto ok". sport.quotidiano

Dai primi scambi di domenica 26 maggio alle finali di sabato 8 (femminile) e domenica 9 giugno (maschile), Warner Bros. Discovery trasmette il Roland Garros in diretta ogni giorno dalle 11:00 con i match di cartello su Eurosport 1, le partite degli italiani su Eurosport 2 e la diretta integrale del torneo su Discovery+ versione illimitata (doppio, juniores, wheelchair e legends) per un totale di 886 match dai campi rossi del Bois de Boulogne. digital-news

“Credo possa fare un buon Roland Garros. Il giorno di riposo tra le partite è esattamente ciò di cui ha bisogno. Poi ci sono i cinque set e questo è un’incognita alla quale lui stesso non può rispondere. Il problema maggiore non è il livello di gioco, ma da lontano l’impressione è che il problema più grande sia il recupero tra una sfiada e l’altra. sportface

