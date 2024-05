Roland Garros 2024 - programma e orari lunedì 27 maggio | tutte le partite in programma con Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Il, glie l’ordine di gioco delper la giornata di27. Seconda giornata di incontri ed è il momento dell’esordio di Jannik, che aprirà i giochi alle ore 11:00 sul Suzanne Lenglen contro Eubanks. In totale sono sette gli azzurri impegnati nel corso della giornata odierna. Zverev-Nadal in sessione diurna, come terzo incontro sul Philippe Chatrier. Di seguito ilcompleto. COURT PHILIPPE CHTRIER Ore 12:00 – Vickery vs (8) Jabeur a seguire – (1) Swiatek vs Jeanjean a seguire – (4) Zverev vs Nadal Ore 20:15 – Monfils vs Seyboth Wild COURT SUZANNE LENGLEN Ore 11:00 – Eubanks vs (2)a seguire – Fucsovics vs (9) Tsitsipas a seguire – (3) Gauff vs Avdeeva a seguire – (15) Svitolina vs Pliskova COURT SIMONNE MATHIEU Ore 11:00 – Masarova vs (5) Vondrousova a seguire – Arnaldi vs (29) Fils a seguire – (6) Sakkari vs Gracheva a seguire – Koepfer vs (5) Medvedev COURT 14 Ore 11:00 – (15) Shelton vs Gaston a seguire – (23) Kalinskaya vs Burel a seguire – Van Assche vs Shapovalov a seguire – Ferro vs Parry COURT 7 Ore 11:00 – Saville vs (12) Paolini a seguire – (18) Khachanov vs Nagal a seguire – (31) Fernandez vs Ponchet a seguire – Cachin vs (14) Paul COURT 6 Ore 11:00 – Nishioka vs (21) Auger-Aliassime a seguire – (11) Collins vs Dolehide a seguire – Bellucci vs (25) Tiafoe a seguire – Cocciaretto vs (13) Haddad Maia COURT 4 Ore 11:00 – Potapova vs Rakhimova a seguire – Kovalik vs Giron a seguire – Misolic vs O’Connell a seguire – Dart vs (27) Noskova COURT 5 Ore 11:00 – Shevchenko vs Karatsev a seguire – Kalinina vs Osorio a seguire – Starodubtseva vs Bucsa a seguire – Lajovic vs Safiullin COURT 8 Ore 11:00 – Purcell vs Squire a seguire – (23) Cerundolo vs Hanfmann a seguire – Andreescu vs Sorribes Tormo a seguire – Riera vs Begu COURT 9 Ore 11:00 – (17) Samsonova vs Linette a seguire – Heide vs (20) Baez a seguire – Monteiro vs Kecmanovic a seguire – Pera vs Hibino COURT 12 Ore 11:00 -Ruusuvuori vs Kwon a seguire – Tomova vs (16) Alexandrova a seguire – Udvardy vs (20) Pavlyuchenkova a seguire – Galan vs (30) Musetti COURT 13 Ore 11:00 – Dodin vs Day a seguire – (32) Norrie vs Kotov a seguire – Fognini vs Van De Zandschulp a seguire – Jacquemot vs Bogdan SportFace.