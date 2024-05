Roland Garros 2024 | Nardi mai in partita - Muller passa nettamente 3-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Termina subito l’avventura di Lucaal. L’azzurro è stato infatti sconfitto al primo turno dal padrone di casa Alexandre, che ha dominato il match vincendo 6-4 6-1 6-3 in un’ora e 42 minuti di gioco. Il numero 90 del ranking, wild card nel torneo, approda così per la prima in carriera al secondo turno sulla terra parigina, dove affronterà il vincente di un’altra sfida tra Francia e Italia, quella tra Arthur Fils e Matteo Arnaldi. Incontro mai in discussione, conche ha meritato ampiamente la vittoria. Il francese ha sbagliato pochissimo, sfruttando dall’altra parte tutte le chance chegli ha concesso. Dopo un primo set in cui l’azzurro è riuscito a recuperare e tornare in parità prima di cedere, il secondo parziale è stato a senso unico, conche ha dominato in lungo e in largo.