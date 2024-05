Roland Garros 2024 - Lucia Bronzetti esce di scena all’esordio Naomi Osaka vince in tre set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024)dial primo turno deldi tennis, dopo una battaglia sportiva di due ore e tre minuti contro la nipponica, che si impone in tre set con lo score di 6-1 4-6 7-5. Per la giapponese al secondo turno ci sarà l’incrocio con una tra la polacca Iga ?wi?tek, numero uno del seeding e del mondo, e la qualificata transalpina Léolia Jeanjean. Nel primo set l’azzurra in un paio di occasioni si ritrova sul 15-30 in risposta, ma non rimai a portarsi a palla break o a trascinare la nipponica ai vantaggi.