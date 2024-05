Roland Garros 2024 - Luca Nardi travolto all’esordio dal francese Muller

(Di domenica 26 maggio 2024) Una prima Slam da dimenticare per. Il tennista azzurro è stato sconfitto nettamente dalAlexandrenel suo esordio al. Il transalpino, infatti, si è imposto con il punteggio di 6-4 6-1 6-3 in un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Sicuramente ci si aspettava una prestazione diversa da parte di, anche nell’atteggiamento, conche invece ha dominato ed ora attende il vincente del match tra Matteo Arnaldi e il connazionale Arthur Fils.disastroso al servizio con ben sette doppi falli e soprattutto appena il 24% dei punti vinti con la seconda. Sono addirittura trentanove gli errori non forzati dicontro i venti del. La partita si mette subito male per, che nel quarto gioco regala il break complice anche il primo doppio fallo del suo incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HUMBERT Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prima giornata del Roland Garros , che ha regalato un duplice confronto tra Italia e Francia in parità. Domani lo spareggio tra Arnaldi e Fils, dopodiché ci sarà anche ...

(Adnkronos) – Avvio semplice per Carlos Alcaraz al Roland Garros . Lo spagnolo, numero 3 del mondo e del seeding, si è imposto facilmente in tre set sull'americano J.J. Wolf, numero 107 Atp, con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-1. Avanza, senza troppi problemi, anche il russo Andrey Rublev, numero 6 del ... webmagazine24

Classifica ATP, assurdo Sinner: non è mai successo - Classifica ATP, assurdo Sinner: non è mai successo - Cambia la classifica Atp Il duello a distanza tra Sinner e Djokovic con nuovi scenari, il punto in vista del roland-garros e l’ipotesi che non si è concretizzata In vista del roland-garros Jannik ... milanlive

