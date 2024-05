Roland Garros 2024 - incontri interrotti per pioggia domenica 26 maggio | tutti gli aggiornamenti

(Di domenica 26 maggio 2024) Prima giornata die subito arriva la. Dopo cinque ore di gioco senza interruzioni, alle ore 16:00 un diluvio sui campi in terra battuta del complesso parigino. Sospesigliche erano in corso ad accezione di Alcaraz-Wolf, che ovviamente si continua a giocare indoor sotto la copertura del Philippe Chatrier. Al momento della sospensione non c’erano italiani in gioco, mentre i campi ora sono stati coperti dai teloni. Vi terremo aggiornati sulla situazione. SportFace. .

Parigi, 26 maggio 2024 – Lorenzo Sonego batte per il secondo anno di fila Ugo Humbert al Roland Garros. Chiude 64 36 64 63 e firma la seconda vittoria contro un Top 20 in uno Slam. La prima l'aveva ottenuta l'anno scorso contro Rublev, rimontando per la prima volta uno svantaggio di due set. sport.quotidiano

Roland Garros, Lorenzo Sonego si ritrova al momento giusto ed elimina l’asso francese Humbert! - roland garros, Lorenzo Sonego si ritrova al momento giusto ed elimina l’asso francese Humbert! - Bentornato Lorenzo Sonego! Il piemontese si ritrova nel momento più importante della sua stagione, timbrando una bellissima vittoria al primo turno del ... oasport

Roland-Garros, i risultati di oggi: Sonego batte Humbert, nel pomeriggio gioca Nardi - roland-garros, i risultati di oggi: Sonego batte Humbert, nel pomeriggio gioca Nardi - Inizia il roland-garros, il grande appuntamento sulla terra rossa di Parigi che nella giornata di oggi, domenica 26 maggio vede impegnati i primi due italiani, Lorenzo Sonego e Luca Nardi; in attesa.. ilgazzettino

Chi vincerà il Roland Garros Opta non ha dubbi: sarà Jannik Sinner - Chi vincerà il roland garros Opta non ha dubbi: sarà Jannik Sinner - In terza posizione Alcaraz, dato da molti come principale favorito al roland garros, ma non secondo Opta. 7.62% possibilità di alzare il trofeo per lui. Lo spagnolo, così come Sinner, ha saltato Roma ... tennisworlditalia