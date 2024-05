Roland Garros 2024 - finalmente Sonego | elimina Humbert in 4 set e vola al secondo turno

(Di domenica 26 maggio 2024) Parte con il piede giusto l’Italtennis ale il merito è di Lorenzo, primo azzurro a scendere in campo in apertura di giornata sul Court Suzanne Lenglen. Il piemontese gioca senza ombra di dubbio la sua miglior partita all’interno di una stagione fin qui deludente edla testa di serie n°17 del tabellone Ugocon il punteggio di 6-4 2-6 6-4 6-3. I campi di Parigi ancora una volta sono fatali al tennista di casa contro Lorenzo, che si era imposto anche lo scorso anno ai trentaduesimi di un torneo in cui poi si spinse fino agli ottavi di finalendo anche Shelton e Rublev.

Domani, lunedì 27 maggio, Matteo Arnaldi disputerà il suo primo incontro al Roland Garros 2024. Il ligure affronterà nel secondo match in programma sul campo Simonne Mathieu il francese Arthur Fils (n.29 del seeding). Una partita complicata per Arnaldi, al cospetto di uno dei giocatori più interessanti a livello internazionale, che vorrà fare bene davanti al pubblico di casa. oasport

