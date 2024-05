Roccella | Più Centri per la Famiglia e un approccio culturale per sostenere la maternità

(Adnkronos) - 26 marzo 2024. «Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Governo di istituire un tavolo tecnico tra i Ministri della Salute e della Famiglia Schillaci e Roccella per garantire che il Servizio Sanitario Nazionale italiano assista i minori affetti da presunta disforia di genere sulla base delle migliori e più recenti evidenze medico scientifiche, in particolare riguardo la somministrazione di farmaci ormonali come la triptorelina, capace di alterare il normale sviluppo della pubertà di un adolescente con effetti potenzialmente dannosi e irreversibili.

liberoquotidiano