Robur - l’attesa è ormai agli sgoccioli Da domani sono attesi nuovi movimenti

(Di domenica 26 maggio 2024) Si è chiusa un’altra settimana: dalla, terminato il campionato da quasi un mese, nonarrivate ufficialità. Le acque, però, sembrano muoversi e nei prossimi giorni si potrebbe conoscere qualcosa in più sul Siena che il prossimo anno calcherà i campi della Serie D. Un Siena che, così pare, ricalcherà molto quello visto all’opera la stagione passata, con diversi giocatori che proseguiranno la loro avventura all’ombra della Torre del Mangia. Una volontà espressa anche dstessi calciatori che, nel corso dello scorso campionato, hanno rimarcato la bontà del gruppo e la speranza che lo stesso non fosse smantellato. Non tutti, ovviamente, saranno confermati, per alcuni il percorso è finito, per altri il destino è legato ancheinnesti, all’arrivo di elementi, magari nello stesso ruolo, che incontrano il favore dei direttori e di mister Magrini. Senza dimenticare che anche in Serie D è obbligatorio l’utilizzo delle quote, tre, per la precisione: un 2004, un 2005 e un 2006 (Morosi e Hagbe, cresciuti tantissimo nell’arco della stagione, faranno ancora parte del progetto).