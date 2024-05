Robotica e intelligenza artificiale | Avanti nel rispetto dei temi etici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) di Gabriele Masiero PISA "L’è il maxi trend che spinge la crescita dellaed è una delle nuove tecnologie che determina competitività. Di fronte all’Ai e alle nuove tecnologie non possiamo mettere la testa sotto la sabbia né avere paura, ma è altrettanto importante stabilire delle regole che rispettino alcuni". Sceglie la platea del Festival delladi Pisa la vicepresidente di Confindustria, Lucia Aleotti, per la sua prima uscita con il nuovo incarico. "Sta arrivando una grande onda - ha aggiunto - che noi dobbiamo surfare per arrivare a vincere la sfida ed essere realistici sulle opportunità che le nuove tecnologie offrono per l’occupazione". D’altra parte, secondo Aleotti "calo demografico e natalità sonoche vanno affrontati e chiedono soluzioni: in alcuni settori c’è una distanza del 50% tra richiesta e domanda di lavoratori e le nuove tecnologie sono occasioni da sfruttare e noi imprenditori dobbiamo coglierle per rendere le nostre imprese più competitive sulla scena globale".