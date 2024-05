Roberto Benigni-show dal Papa | chiama Meloni Signor presidente - dà un bacio a Francesco e gli propone di candidarsi insieme

(Di domenica 26 maggio 2024) L'attore e regista Premio Oscar alla Giornata mondiale dei bambini in Vaticano. Con un messaggio pacifista: «Ma perché quando fanno la guerra al primo bambino che si fa male non si fermano?».

