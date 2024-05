Risalgono le quotazioni di Toscano Prima il dg - poi il nodo allenatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Ancora qualche giorno di pazienza e poi tutto si chiarirà su quello che sarà il Cesena del futuro, quello in serie B. La società in costante contatto con il ds Fabio Artico guarda all’inserimento nell’organigramma di un direttore generale, casella rimasta vacante fin qui. L’obiettivo è strutturare la società. Si parte dalla dirigenza fino ad arrivare all’area scouting, a quella tecnica e medica.il dg, dunque, poi verrà sciolto anche il. Nelle ultime ore sembrano essere risalite ledi Domenicoche fino a prova contraria resta l’del Cesena, non solo ha vinto il campionato ma è anche sotto contratto. L’rientrerà a Cesena nei primi giorni della prossima settimana. Ciò non toglie che in caso di addio, il club dovrà farsi trovare pronto. Da qui una miriade di sondaggi e contatti con agenti sportivi e allenatori. I nomi? Tanti. Si va da Pippo Inzaghi a Moreno Longo, da Massimiliano Alvini a Roberto D’Aversa, a Leonardo Semplici.