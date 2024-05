(Di domenica 26 maggio 2024) CORMANO Prende il via il secondo lotto deinei centri storici di Cormano per ladella pavimentazione dondolante e rovinata. Domani mattina, saranno posate le reti di cantiere in via Alessandro, la caratteristica strada dell’antico borgo contadino nel cuore del quartiere di Brusuglio, dove si affaccia la splendida Villa. Il tratto interessato da questi interventi è compreso tra i civici 20 e 24, dove saranno collocati i segnali di divieto di sosta. Il primo lotto della manutenzione dei centri storici è già cominciato, pochi mesi fa, in via Roma e proseguirà in via Dall’Occo, a Cormano Vecchia. G.N. .

Riqualificazione di via Manzoni, ok ai lavori - riqualificazione di via manzoni, ok ai lavori - Prende il via il secondo lotto dei lavori nei centri storici di Cormano per la riqualificazione della pavimentazione dondolante e rovinata. Domani mattina, saranno posate le reti di cantiere in via ... ilgiorno

Il tram avrà 12,4 milioni di passeggeri ogni anno. E le auto caleranno del 5% come nei mesi senza scuola - Il tram avrà 12,4 milioni di passeggeri ogni anno. E le auto caleranno del 5% come nei mesi senza scuola - Nuovo tracciato del tram, Urago Mella esulta: condominio Montiglio salvato dagli espropri ... brescia.corriere

Brescia, terminata la riqualificazione di via San Zeno: il conto da 1,1 milioni lo paga Rfi - Brescia, terminata la riqualificazione di via San Zeno: il conto da 1,1 milioni lo paga Rfi - L’intervento ha consentito di ampliare la sede stradale dalla rotonda di Via Carlo Zima fino all’incrocio con via Sostegno, migliorandone la sicurezza, realizzando marciapiedi pedonali su ambo i lati ... bsnews