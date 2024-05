Ripristinare la viabilità | clamoroso ritardo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) A Modigliana è stata presentata la lista civica, sostenuta da Fratelli d’Italia e Forza Italia, ‘In comune per la Comunità’ che candida a sindaco Silvia Mazzoni. La 52enne avvocato vive ed esercita a Modigliana e ha accettato sapendo di avere un gruppo coeso negli obiettivi, rappresentativo della comunità e unito nel volere il benessere dei concittadini. Il principale obiettivo, nel paese delle frane, sostiene Mazzoni, è "il ripristino della, perché i due interventi urgenti, la Riva della Pappona e il ponte di Cà Stronchino, sono in". Quindi si sono alternati nell’autopresentazione i dieci candidati: Roberta Bennati, 61 anni, laureata in giurisprudenza, istruttore direttivo comunale, esperta in controllo di gestione, organizzazione e qualità; Mario Liverani, 67 anni, medico radiologo e libero professionista nel privato; Lara Camurani, 54 anni, infermiera professionale, dipendente Ausl; Silvia Savorana, 49 anni, laureata in scienze motorie sport e salute, promuove la salute e l’attività legata al tempo libero.